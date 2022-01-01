Пермский стрелок Тимур Бекмансуров требует изменить ему группу инвалидности
Иск подан в Свердловский райсуд Перми
Бывший студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, застреливший на территории кампуса шестерых человек, хочет изменить присвоенную ему судмедэкспертами группу инвалидности. Он подал иск в Свердловский райсуд Перми.
Как сообщили Properm.ru в пресс-службе суда, Бекмансуров не согласен с тем, что ему поставили третью группу. Напомним, у молодого человека ампутирована часть ноги.
Кроме того, в тот же суд Бекмансуров подал иск к отделу по вопросам миграции ОП №7 УМВД России по городу Перми. Он требует снять его с регистрационного учёта из жилого помещения на ул. Новосибирской, где он проживал с матерью.
Напомним, в конце декабря 2022 года Тимур Бекмансуров был приговорён к пожизненному заключению.
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