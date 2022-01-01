Пермский стрелок Тимур Бекмансуров требует изменить ему группу инвалидности Иск подан в Свердловский райсуд Перми Поделиться Твитнуть

Тимур Бекмансуров

Константин Долгановский

Бывший студент Пермского госуниверситета Тимур Бекмансуров, застреливший на территории кампуса шестерых человек, хочет изменить присвоенную ему судмедэкспертами группу инвалидности. Он подал иск в Свердловский райсуд Перми.

Как сообщили Properm.ru в пресс-службе суда, Бекмансуров не согласен с тем, что ему поставили третью группу. Напомним, у молодого человека ампутирована часть ноги.

Кроме того, в тот же суд Бекмансуров подал иск к отделу по вопросам миграции ОП №7 УМВД России по городу Перми. Он требует снять его с регистрационного учёта из жилого помещения на ул. Новосибирской, где он проживал с матерью.

Напомним, в конце декабря 2022 года Тимур Бекмансуров был приговорён к пожизненному заключению.

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