В Пермском крае объявлено штормовое предупреждение В субботу в регионе обещают сильные дожди и шквалы Поделиться Твитнуть

Фото: Ирина Кочурова

Из-за выхода южного циклона на Средний Урал днём 3 июня и в первой половине ночи 4 июня в Пермском крае выпадут сильные дожди, прогремят грозы, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с и градом. Об ухудшении погоды в ближайшие дни сообщили в Пермском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Особенно мощное влияние циклона ожидается на севере и востоке региона. Там погодные явления достигнут критерия «опасные». В частности, ожидается очень сильный дождь, сильный ливень, крупный град и шквалы со скоростью ветра до 25 м/с.

В ГИС-Центре ПГНИУ считают, что шквалы не исключены в Перми и в других районах. При этом днём 3 июня на западе, в центральных районах и на севере суммарное количество осадков может быть до 25-30 мм.

В краевом управлении МЧС в связи с прогнозируемыми порывами ветра просят жителей проявлять осторожность: не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Ранее сообщалось, что в выходные в Прикамье ожидается тёплая погода — температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы на 4-6°.

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