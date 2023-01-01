В выходные в Пермском крае ожидается дождливая и тёплая погода до +27 градусов Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В выходные, 3 и 4 июня, в Пермском крае ожидается тёплая погода — температурный фон по-прежнему будет выше климатической нормы на 4-6°. При этом пройдут дожди, прогремят грозы, а порывы ветра могут достигнуть 18 м/с. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

В субботу, 3 июня, в Пермском крае днём ожидается +22...+27°, переменная облачность, умеренный дождь, в отдельных районах сильный, местами гроза. В Перми будет +24...+26° и тоже с умеренным дождём и грозой.

В воскресенье, 4 июня, в крае днём будут всё те же +22...+27° и прольются дожди. В Перми максимальная температура на превысит +25°, не исключена гроза.

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