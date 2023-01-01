Алёна Бронникова В Перми в районе ДКЖ планируется построить ещё один жилой комплекс на 35,6 тыс. кв. м Высота домов будет 8 и 25 этажей Поделиться Твитнуть

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В районе ДКЖ Перми, на пересечении улиц Углеуральской и Энгельса, компания АО «КОРТРОС-Пермь» планирует строительство нового жилого комплекса. Об этом стало известно на заседании комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ), состоявшемся на этой неделе.

Застройщик планирует возвести на этом участке 35,6 тыс. кв. м жилья высотой 8 этажей с высотными доминантами 25 этажей. Срок реализации проекта предусматривается до пяти лет. Комиссия заслушала доклад и отправила проект на публичные слушания.

«Заявление АО СЗ «КОРТРОС-Пермь» об установлении подзон в 8 этажей и высотных доминант 25 этажей в отношении части земельного участка плотностью 5,12 в отношении территорий улиц Энгельса и Углеуральской в Дзержинском районе Перми принято. Планируется периметральная застройка с высокими акцентами», — сообщила Виктория Бабушкина, заместитель начальника отдела градостроительного развития краевого минимущества.

В компании «КОРТРОС-Пермь» «Новому компаньону» сообщили, что участок приобретён ещё в 2021 году. Сейчас рассматривается возможность комплексного развития территории, скорее всего, строительство будет вестись в несколько этапов. На строительно-монтажные работы застройщик планирует выйти в четвёртом квартале 2023 года и закончить работы в четвёртом квартале 2028-го.

Сейчас в районе ДКЖ компания ведёт строительство жилого комплекса iLove в четыре этапа в квартале, ограниченном улицами Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской. К маю текущего года готовы первые две очереди, последняя, четвёртая, будет сдана в 2024 году.

Рядом с планируемым новым ЖК строительство ведёт «УДС-групп». Застройщик приобрёл участки земли рядом с ДКЖ, где раньше находилось аварийное жильё, также в 2021 году. Сейчас сданы первые очереди ЖК «Ньютон», через дорогу компания построит ещё один комплекс на участке размером 11,9 тыс. кв. м.





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