Алёна Бронникова Застройщик получил положительное заключение на сдачу в эксплуатацию второй очереди ЖК iLove в Перми Строительство последней очереди планируется завершить в 2024 году Поделиться Твитнуть

Архив ИД "Компаньон"

Константин Долгановский

Вторая очередь жилого комплекса iLove на 500 квартир в Дзержинском районе Перми у ДКЖ готова к сдаче. Положительное заключение экспертизы появилось на сайте единого госреестра 23 мая.

Многоквартирный дом с подземной автостоянкой и помещениям под офисы и магазины построен на территории земельных участков в кварталах 754 и 756а, ограниченных улицами Барамзиной, Учительской, Детской и Гремячинской. Комплексным развитием территории занимается АО «Специализированный застройщик «Кортрос-Пермь».

В компании «Новому компаньону» рассказали, что в ближайшее время ждут поступление всей необходимой документации. Сейчас продолжается возведение ещё двух очередей. Последнюю, четвёртую, планируют сдать в 2024 году.

Разрешение на строительство первой очереди «Кортрос-Пермь» получил в марте 2021 года. На территории ЖК запланировано создание общественной, транспортной и социальной инфраструктуры.





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