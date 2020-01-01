Татьяна Сукрушева «КОРТРОС-Пермь» построит жилой комплекс iLove в районе ДКЖ Поделиться Поделиться Твитнуть

АО «КОРТРОС-Пермь» получило разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса под брендом iLove в районе ДКЖ. Об этом сообщил генеральный директор компании «КОРТРОС-Пермь» Анатолий Маховиков изданию Вusiness-class.

Первое здание жилого комплекса планируется переменной этажности, с подземным паркингом на 53 машино-места. Строительство комплекса будет проходить в три очереди, общая площадь первого дома составит около 17 тыс. кв. м.

«Из них непосредственно жилья — более 10 тыс. кв. м. Работаем полностью в соответствии с намеченным графиком и, как планировали, в конце февраля — начале марта заводим на площадку технику», — рассказывает Анатолий Маховиков.

Помимо этого, в жилом комплексе iLove застройщик создаст общественную, транспортную и социальную инфраструктуры. Например, на территории комплекса будет построен детский сад мощностью в 100 мест. На новом участке компания планирует построить более 50 тыс. кв. м жилья.

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