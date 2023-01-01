В Перми завершено расследование убийства 5-летней девочки из Башкирии и её матери Организатора расправы, скорее всего, отправят лечиться Поделиться Твитнуть

В Перми за убийство жительницы Башкирии и её пятилетней дочери перед судом предстанут мужчина, обвиняемый в непосредственном исполнении преступления, а также женщина, организовавшая расправу над подругой и её ребёнком. В отношении обвиняемой суд рассмотрит постановление о применении принудительных мер медицинского характера. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, расследование громкого уголовного дела, совершённого в августе прошлого года, окончено и направлено в суд.

Следствием установлено, что жительница Перми задумала убить свою подругу, постоянно проживающую в соседнем регионе. Для исполнения преступления за деньги она наняла местного жителя. «После этого, действуя по заранее разработанному плану, под предлогом совместного отдыха женщина на личном автомобиле привезла знакомую и её малолетнюю дочь, 2017 г.р., в арендованный дом в Краснокамском городском округе», — рассказали в следкоме.

В ночь на 18 августа в п. Ласьва обвиняемый зарезал женщину, а потом, чтобы скрыть убийство, задушил её дочь. После совершённых убийств подельники вывезли тела в лес и закопали.

В СУ СКР также отметили, что в ходе следствия провели судебно-психиатрическую экспертизу обвиняемой, по результатам которой она признана невменяемой.

Как ранее сообщали СМИ, пермячка ещё на суде по избранию меры пресечения заявила, что потерпевшая с 2013 года занималась «чёрной магией». Якобы она навела на неё порчу с целью завладеть квартирой. И расправа была единственным способом обезопасить себя от влияния «злых сил». Признавая свою вину, женщина не раскаялась в содеянном.

Обвиняемый в исполнении убийств вину признал.

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