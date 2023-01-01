Власти Перми объявили закупку 37 новых остановочных павильонов Они должны быть установлены до 30 сентября 2023 года Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Власти Перми объявили о закупке 37 новых павильонов для оснащения остановочных пунктов во всех районах города. Как уточнили в мэрии, всего предполагается установить 4 типа павильонов для разных размеров посадочных площадок.

Подрядчик должен будет не только установить павильон, но и снабдить его схемами движения общественного транспорта и пешеходной доступности. В комплект остановочного комплекса также входит скамья и урна.

Специалисты отмечают, что один из типов павильонов будет оборудован фронтальной стенкой для защиты от косого дождя, ветра и брызг с проезжей части.

Все конструкции должны быть установлены до 30 сентября 2023 года.

Всего, по планам мэрии, в 2023 году в Перми планируется установить в общей сложности 56 павильонов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.