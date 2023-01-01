В Перми в 2023 году установят 56 новых остановочных павильонов Часть из них уже смонтирована Поделиться Твитнуть

Пресс-служба губернатора Пермского края

В 2023 году в краевом центре власти планируют установить 56 новых павильонов на остановках общественного транспорта. Об этом сообщил глава Перми Алексей Дёмкин.

Мэр отметил, что часть из них уже смонтирована (например, на остановках «Больничный городок», «Автопарк», «Быткомбинат», «Обвинская»).

С учётом оборудованных в 2022 году более комфортными для пассажиров станут 96 мест ожидания транспорта в Перми.

«Это одно из самых массовых обновлений остановочной инфраструктуры за последние годы», — заявил Дёмкин.

Он также добавил, что прорабатывается возможность расширения списка остановок, которые удастся обновить в 2023 году.

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