В Перми формируют ещё один добровольческий танковый батальон для отправки в зону СВО Первый ушёл на фронт в 2022 году Поделиться Твитнуть

батальон "Молот-1" / фото: сообщество «Ветераны-танкисты Пермского края» в соцсети Вконтакте

В Перми приступили к формированию второго пермского добровольческого танкового батальона «Молот-2». Об этом сообщает телеграм-канал «Прикамские витязи».

«Ошибки учтены, и батальон будут продолжительно и скрупулёзно обучать лучшие специалисты из высших учебных заведений танковых войск», — говорится в сообщении.

Напомним, летом 2022 года в Прикамье был сформирован и отправлен на спецоперацию танковый добровольческий батальон «Молот» из военных запаса 18-50 лет, в отдельных воинских специальностях набор шёл среди добровольцев до 60 лет. При наборе военнослужащим обещали ежемесячное довольствие от 300 тыс. руб.

Также в 2022 году был сформирован батальон «Парма».

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.