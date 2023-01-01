В ходе спецоперации погиб 30-летний житель Частинского округа Прикамья Поделиться Твитнуть

В ходе специальной военной операции на территории Украины, ДНР и ЛНР погиб уроженец Частинского района Пермского края Юрий Чураков. Об этом сообщили в окружной администрации.

Юрий родился в с. Частые в 1993 году, окончил 9 классов Частинской средней школы, получил специальное образование в Частинском колледже.

«Мы с почестями шлём поклон маме Юрия в Самару, спасибо за сына, спасибо за защитника. Скорбим вместе с Вами», — говорится в информации властей.

Ранее сообщалось, что в спецоперации погиб мобилизованный танкист из Пермского края Дмитрий Крутихин. Похороны военнослужащего прошли 31 мая в Лысьве.

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