Максим Артамонов В спецоперации погиб танкист из Пермского края Дмитрий Крутихин Похороны военнослужащего пройдут 31 мая в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Лысьвенского округа

В ходе российской спецоперации на территории Украины убили военнослужащего из Лысьвы Пермского края Дмитрия Крутихина. Об этом сообщается в официальном паблике администрации Лысьвы ВКонтакте.

Мужчина ушел служить осенью 2022 года танкистом. Сколько ему было лет, а также как и где он погиб, местные власти не уточняют.

Похороны военнослужащего пройдут 31 мая в Лысьве.

Ранее сообщалось, что в СВО погибли два бойца ЧВК «Вагнер» из Осинского округа Прикамья. Прощание с Сергеем Карташовым и Дмитрием Боковым состоялось 30 мая.

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