Алёна Бронникова В Перми рядом с участками КРТ выделили зоны под скверы и парки Речь идёт об участках бывших промзон Поделиться Твитнуть

Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки Пермского городского округа (ПЗЗ) на заседании 31 мая установила две зоны для территории общего пользования под обустройство скверов и парков (ТОП-1) рядом с участками комплексного развития в Ленинском и Индустриальном районах.

На территории одного из участков, который находится по ул. Спешилова в Камской долине, на месте бывшей котельной, была установлена зона рекреационно-ландшафтных территорий Р-2 и прилегающая зона обслуживания промышленности и мелкого производства Ц-6. По заключённому договору с краевым минимущества о комплексном развитии территории (КРТ) площадью 88,2 тыс. кв. м, застройщик ООО «Горизонт» обязан благоустроить сквер или парк за границами участка. Инвестиции в проект в 2022 году оценивались в 9 млрд руб. Ранее проект был рассмотрен на публичных слушаниях, возражений не поступало.

На участке по ул. Карпинского, где в ноябре прошлого года девелопер «Орсо групп» приобрёл цеха бывшего лакокрасочного завода за 100 млн руб., также планируется КРТ. Определением зонирования занимается входящее в структуру «Орсо групп» ООО «Ореол».

В отношении земельных участков на ул. Карпинского, 10 и 12 для дальнейшего строительства и благоустройства компания обратилась с заявлением установить ТОП-1. В ближайшее время будет подготовлен соответствующий проект по изменению в правила землепользования и застройки и вынесен на публичные слушания. Кроме того, «Ореол» разработал проект установления границ планируемого КРТ на карте градостроительного зонирования. Этот участок находился в территориальной зоне оптовой торговли, открытых рынков Ц-5, не предусматривающей возведение жилья.

Все заявления были поддержаны комиссией.

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