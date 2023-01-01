Власти заключили контракт на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми Подрядчик приступит к работам с 5 июня Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Заключён контракт с АО «Уралмостострой» на ремонт дорог в центральном планировочном районе Перми. К работам подрядчик должен будет приступить с понедельника, 5 июня. Об этом сообщил глава Ленинского района Александр Русанов.

Всего будет отремонтировано 17,8 тыс. кв. м дорожного покрытия и семь улиц: Пушкина (на участке от Комсомольского проспекта до ул. Куйбышева), Куйбышева (от ул. Ленина до ул. Екатерининской), Петропавловская (от Комсомольского проспекта до ул. Газеты «Звезда»), Крисанова (от ул. Петропавловской до ул. Монастырской), Островского (от ул. Достоевского до ул. Советской), Советская (от ул. Сибирской до ул. 25 Октября), Екатерининская (от ул. Борчанинова до ул. Крисанова).

В рамках ремонта будет выполнено фрезерование проезжей части, устройство верхнего слоя, подъём уровня колодцев.

«Основные работы будут проводиться в ночное время во избежание создания заторов. Контракт заключён до 1 сентября, однако планируем завершить работы раньше — ко Дню города», — отметил Александр Русанов.

Ранее «Новый компаньон» писал, что ремонт дорог в Ленинском районе Перми обойдётся в 26,6 млн руб.

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