Алёна Бронникова Дороги в Ленинском районе Перми отремонтируют за 26,6 млн рублей Подрядчиком стало АО «Уралмостострой» Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

В Перми определён подрядчик, который отремонтирует семь дорог в Ленинском районе. По итогам конкурса, размещённым на сайте госзакупок, работы проведёт АО «Уралмостострой».

Ремонт семи участков автомобильных дорог общей площадью 17,8 тыс. кв. м обойдётся бюджету города в 26,6 млн руб. Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет обновить улицы: Пушкина от Комсомольского проспекта до Куйбышева, Крисанова от Петропавловской до Монастырской, Советской от Сибирской до 25 Октября с перекрёстком, Островского от Луначарского до Советской, Куйбышева от Ленина до Екатерининской, Екатерининскую от Борчанинова до Крисанова, Петропавловскую от Комсомольского проспекта до Газеты «Звезда».

В перечень работ входит снятие деформированного покрытия и устройство верхнего слоя асфальта, укрепление бетоном опорных колец вокруг колодцев, регулирование высотного положения крышек колодцев. Выполнить работы подрядчик обязан до 1 сентября 2023 года. Гарантия на покрытие будет действовать 48 месяцев с момента приёмки выполненных работ.

Подрядчик АО «Уралмостострой» Мостоотряд-123 ведёт работы на путепроводе через железную дорогу в Кизеле на автодороге Кунгур—Соликамск. Кроме того, компания ведёт строительство третьего этапа перехода «Ул. Строителей — площадь Гайдара».





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