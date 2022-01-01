В Перми на восемь месяцев закрывается движение транспорта по участку улицы Рабочей Поделиться Твитнуть

В Перми с ноля часов 11 января до 23:59 15 сентября 2023 года временно прекращается движение всех видов транспорта по ул. Рабочей на участке от ул. Малкова, 30/4 до ул. Рабочая, 23.

Как сообщили в КГБУ «Управление автомобильных дорог и транспорта» Пермского края, это связано с выполнением работ по строительству автомобильной дороги «Переход ул. Строителей — площадь Гайдара» на участке от примыкания ул. Папанинцев, ул. Барамзиной и ул. 2-й Шоссейной до площади Гайдара.

Водителей просят с пониманием отнестись к ограничениям и заранее планировать маршрут передвижения.

Напомним, возведение третьего этапа перехода «ул. Строителей — площадь Гайдара» началось в конце сентября 2022 года. Подрядчик — АО «Уралмостострой». Завершить строительство четырёхполосной магистрали и путепровода над ул. Локомотивной, общей протяжённостью 1,45 км, планируется к осени 2025 года.





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