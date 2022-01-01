Возведение третьего этапа перехода «ул. Строителей – площадь Гайдара» начнётся до конца сентября Победителем аукциона на выполнение работ стало АО «Уралмостострой» Поделиться Твитнуть

Стал известен победитель аукциона на определение подрядчика по возведению III этапа перехода «улица Строителей — площадь Гайдара» в Перми. Работы выполнит АО «Уралмостострой», об этом сообщили в минтрансе Пермского края.

В ближайшее время с компанией будет подписан контракт на 5,4 млрд руб. Согласно документу, подрядчик должен приступить к работам не позднее 26 сентября. В рамках контракта АО «Уралмостострой» должно построить участок дороги от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, обустроить шумозащитные экраны, тротуары, велодорожки, автобусные остановки и т.д. На пересечениях с улицами Папанинцев, Углеуральской и Локомотивной (под путепроводом) организовать светофорное регулирование.

Завершить строительство четырёхполосной магистрали и путепровода над ул. Локомотивной, общей протяжённостью 1,45 км, планируется к осени 2025 года.

Напомним, переход ул. Строителей — площадь Гайдара входит в число приоритетных объектов проекта «Пермь-300». Новая дорога позволит разгрузить центральные улицы Перми и Коммунальный мост. Общая протяжённость всего объекта составляет 7,2 км.

Проект возведения ул. Строителей состоит из четырёх этапов. Первый участок новой магистрали, от ул. Куфонина до ул. Вишерской, завершили в конце 2021 года.

В текущем сезоне началось возведение второго этапа — от ул. Вишерской до ул. Папанинцев. Он реализуется двумя отдельными контрактами. В рамках первого подрядчику предстоит построить путепровод с подпорными стенами через железнодорожные пути в районе ул. Вишерской, в рамках второго — саму дорогу. Работы по обоим контрактам ведёт ООО СКФ «АТМ».

Третий этап ул. Строителей станет продолжением первых двух.

В минтрансе также отметили, что в настоящее время ведётся проектирование четвёртого участка — от пл. Гайдара до ул. Стахановской.

Сдача всей дороги планируется в 2027 году.

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