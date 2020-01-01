В Перми открыто четырехполосное движение на участке улицы Строителей Поделиться Поделиться Твитнуть

Движение запущено от улицы Куфонина до улицы Желябова. Сроки запуска движения в октябре были озвучены на выездном совещании при главе города Алексее Дёмкине, которое он провел на объекте 9 сентября, сообщает пресс-служба администрации Перми.

Ремонт улицы Строителей ведётся по заказу управления автомобильных дорог и транспорта Пермского края. Первый этап строительства подходит к концу. Хотя объект и краевой, но он находится на территории Перми. Поэтому городские власти контролировали ход работ, чтобы в кратчайшие сроки обеспечить жителям Дзержинского района удобные условия для передвижения.

Сейчас движение на участке от улицы Куфонина до улицы Желябова открыто по четырем полосам, а движение на участке от улицы Желябова до улицы Вишерской сохранилось по двум полосам. При этом обеспечены подъезды к близлежащим нежилым зданиям, нанесена разметка, установлены знаки и включены светофорные объекты.

Напомним, магистральная улица Строителей будет представлять собой четырехполосную улицу с разделительной полосой, тротуарами с двух сторон и велосипедной дорожкой. Она станет радиальной связью Западного и Восточного обходов Перми, осуществит транспортную связь Кировского района с центром города, разгрузит существующую сеть автомобильных дорог.

По второму этапу строительства улицы Строителей ГБУ «Управление дорожного проектирования» Пермского края разработало и направило на государственную экспертизу проектную документацию. После получения положительного заключения и проведения конкурса по определению подрядной организации будет заключен государственный контракт на выполнение строительно-монтажных работ.

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