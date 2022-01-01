На ул. Строителей подрядчик приступил к возведению второго этапа Поделиться Твитнуть

В Перми стартовало возведение второго этапа ул. Строителей

permkrai.ru

В Перми стартовало возведение второго этапа ул. Строителей (это участок от ул. Вишерской до ул. Папанинцев протяжённостью 1,2 км). Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Напомним, этап работ разбит на две части — в рамках первой возведут путепровод с подпорными стенами над железнодородными путями, ведущими в ремонтное депо «РЖД», на втором этапе — построят дорогу. Обе части планируется сдать в 2023 году.

Сейчас компания-подрядчик ООО «СКФ «АТМ» начала бурить скважины под устройство буронабивных свай для будущих опор путепровода и попутно на площадке ведётся снос нежилых строений и вывоз мусора. В работах задействованы 70 человек и 30 единиц техники.

Второй этап реализуется с привлечением инфраструктурного бюджетного кредита из федерального бюджета — это порядка 2,4 млрд руб.

«Также в этом сезоне рассчитываем приступить к возведению третьего этапа улицы — от ул. Папанинцев до пл. Гайдара, — рассказал министр транспорта Андрей Алякринский. — Проект сейчас проходит госэкспертизу. Заключение контракта на стройку планируется в III квартале 2022 года, завершение работ — в конце 2024 года».

Напомним, весь проект возведения ул. Строителей разбит на четыре этапа. Магистраль длиной семь км должна протянуться от ул. Куфонина до ул. Стахановской. Первый этап, от ул. Куфонина до ул. Вишерской, рабочие завершили в конце прошлого года.

Сдача в эксплуатацию всей дороги намечена на 2027 год.

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