Елена Синица В Кизеле на путепроводе организовано реверсивное движение Проводится ремонт путепровода на автомобильной дороге Кунгур—Соликамск Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

АО «Уралмостострой» Мостоотряд-123 начал ремонтировать путепровод через железную дорогу в Кизеле на автодороге Кунгур—Соликамск. Об этом сообщает пресс-служба краевого минтранса.

До окончания работ движение транспорта будет организовано по одной полосе.





На схеме: красная стрелка (работы на полосе, если двигаться в сторону Соликамска), синяя стрелка (полоса, открытая для движения в сторону Кунгура).

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