Максим Артамонов Елена Неганова покинула пост директора ООО «Парк Проект» Она сосредоточится на работе в компании «Новая Губаха» Поделиться Твитнуть

Елена Неганова

Пресс-служба Пермской городской думы

Экс-руководитель Центра спортивной подготовки (ЦСП) Елена Неганова покинула должность директора ООО «Парк Проект». Эта организация занимается проектными и строительными работами, связанными с развитием парка им. Горького и курорта «Губаха». С 26 мая компанию возглавляет Заза Дидебашвили, сообщает «Коммерсант-Прикамье».

По словам совладельца парка им. Горького и «Губахи» Рашида Габдуллина, Неганова сосредоточилась на работе в ООО «Новая Губаха», которое занимается освоением нового горнолыжного склона для расширения курорта, отмечает издание. Какое конкретно направление она будет развивать, он не уточнил.

«Сегодня есть сложности с подбором кадров. На время, пока мы искали и готовили человека на должность директора ООО «Парк Проект», Елена Борисовна согласилась руководить компанией. Но теперь, когда новый директор найден, она может сосредоточиться на «Новой Губахе». Эта компания сейчас активно развивается, объём работы и уровень ответственности там высокие, поэтому важно не отвлекаться»,— отметил предприниматель.

ООО «Новая Губаха» — это совместная компания владельца внесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина (51%) и АО «Корпорация Туризм.РФ» (49%). В начале 2022 года стало известно о новом проекте развития курорта.

В ноябре того же года учреждение сменило руководителя. Генеральным директором компании стал Тимур Габдуллин — сын Рашида Габдуллина, ранее эту должность занимал Станислав Пентюхов.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.