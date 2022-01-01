Елена Синица Развитием курорта «Губаха» будет заниматься сын владельца комплекса Сам Рашид Габдуллин назвал кадровые перестановки непринципиальными Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

ООО «Новая Губаха» (занимается развитием курорта «Губаха») сменило руководителя. Теперь генеральным директором компании является Тимур Габдуллин, ранее эту должность занимал Станислав Пентюхов. Информация об этом содержится в «СПАРК-Интерфакс».

Как рассказал «Коммерсанту-Прикамье» владелец курорта Рашид Габдуллин, эти кадровые перестановки не являются принципиальными.





«Станислав Пентюхов не планировал быть основным директором компании и возглавлял её только на этапе подготовки к реализации проекта, после чего уволился по семейным обстоятельствам»,— сказал Габдуллин.





Напомним, ООО «Новая Губаха» — это совместная компания владельца внесезонного курорта «Губаха» Рашида Габдуллина (51%) и АО «Корпорация Туризм.РФ» (49%). В начале 2022 года стало известно о новом проекте развития курорта.









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