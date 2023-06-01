Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Ельцин-центр и музей PERMM реализуют совместный арт-проект Открывается последняя выставка Музея современного искусства в помещении на бульваре Гагарина Поделиться Твитнуть

Музей современного искусства PERMM

В Музее современного искусства PERMM 1 июня открывается последняя выставка, которая будет работать на бульваре Гагарина, 24. Это часть давно анонсированного совместного проекта пермского музея и екатеринбургского Ельцин-центра «По обе стороны Уральских гор» (12+), продюсерами которого выступают директор PERMM Наиля Аллахвердиева и независимый куратор Илья Шипиловских.

Как говорится в пресс-релизе, «Основная миссия проекта, приуроченного к празднованию 300-летия Перми, Екатеринбурга и некоторых других уральских городов, — осмысление 300-летней истории российской государственности на Урале посредством художественной интерпретации событий, явлений и образов, из которых в наши дни складывается представление о регионе».

Задача проекта масштабная — представить зрителю современную художественную сцену Урала.

Проект является «обменным» и состоит из двух частей: выставка, собранная в Екатеринбурге, будет показана в Перми, и наоборот. Первая часть под названием «Дикое счастье» готовится под кураторством Ильи Шипиловских, она объединит художников, работающих на территории к востоку от Уральских гор, и будет представлена в PERMM. Вторая выставка под кураторством Петра Белого представит авторов, действующих западнее Уральских гор, и будет показана в Арт-галерее Ельцин-центра.

В фокусе проекта — истории персонажей, вещей и явлений, через которые можно описать Урал как географическую территорию, пространство смыслов и место жизни миллионов людей. Выставка делится на четыре условные части: одна посвящена прошлому и будущему Урала, вторая — ресурсам и власти в регионе, третья — истории уральских семей, четвёртая — тонким материям, незримым и непознанным мотивам уральского бытия.

Экспозиция проекта Федора Телкова "Право веры" / фото: Федор Телков

Выбор названия выставки её куратор Илья Шипиловских объясняет следующим образом:

«Выставка получила своё название «Дикое счастье» в честь одноимённого романа Мамина-Сибиряка 1884 года, который описывает жизнь на Урале во второй половине XIX века. Темы, которые он затрагивал, — традиционная семья и как она меняется, капитализм и погоня за богатством, консерватизм и мода, природа и техника, грех и искупление, — задают контур кураторского исследования. И сегодня описанные писателем типажи и отношения если и не остаются «кодом Урала», то как минимум находят устойчивый отклик у широкого зрителя. Выставка ищет возможные пути понимания региона, чья жизнь, нравы, желания и страхи были так метко описаны Маминым-Сибиряком почти сто пятьдесят лет назад».

Для этого кураторского исследования Илья Шипиловских выбрал 16 авторов и художественных объединений, которые, по его словам, представляют сформировавшийся в последние 30 лет тип художника, работающего вне госзаказа и профессиональных творческих союзов. Художники предлагают независимое высказывание на темы, которые представляются важными в первую очередь им самим, и не пытаются угодить заказчику или представителям профессиональных кругов.

Все авторы тесно связаны с Екатеринбургом и Нижним Тагилом, а их творчество по-своему отражает многообразие форм уральского современного искусства.

«Ответная» выставка, также спродюсированная Наилей Аллахвердиевой и Ильёй Шипиловских, откроется в Арт-Галерее Ельцин-центра в Екатеринбурге 3 августа. Ранее «Новый компаньон» сообщал о том, что директор PERMM сотрудничает с Екатеринбургом ещё и в программе, посвящённой паблик-арту.

«По обе стороны Уральских гор» — не единственный совместный юбилейный арт-проект Перми и Екатеринбурга. Художественными выставками обмениваются также Пермская художественная галерея и Екатеринбургский музей изобразительных искусств.

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