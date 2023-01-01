Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Директор музея PERMM примет участие в юбилейной программе Екатеринбурга Наиля Аллахвердиева стала куратором четвёртого сезона программы «ЧÖ» Поделиться Твитнуть

Наиля Аллахвердиева

Никита Чунтомов

Директор Музея современного искусства PERMM стала куратором паблик-арт-программы «ЧÖ» в Екатеринбурге. Информация об этом появилась 16 мая в телеграм-канале события. Ожидается, что программа будет представлена на специальной пресс-конференции в Екатеринбурге 23 мая.

Паблик-арт-программа «ЧÖ» проводится с 2020 года по инициативе компании «Атомстройкомплекс» с участием всех основных институций Екатеринбурга, связанных с современным искусством и музейной деятельностью: Ельцин-центра, музея изобразительных искусств, Государственного центра современного искусства и других. За прошедшие три года благодаря программе в городе появилось 13 новых арт-объектов.

Наиля Аллахвердиева родом из Екатеринбурга, она стояла у истоков паблик-арта в городе, была куратором паблик-арт проектов «Агитация за искусство», «Длинные истории Екатеринбурга», «Памятник клавиатуре» и многих других. Она принимала участие во всех сезонах «ЧÖ» в качестве гостя или лектора, и сейчас стала куратором всей программы. В мини-интервью в телеграм-канале события она говорит:

«Участие в качестве куратора в «ЧÖ» для меня — история про возвращение. Екатеринбург — мой родной город, с ним связано почти все самое важное в моей жизни, и я как будто заново с ним знакомлюсь. Он очень изменился, и проект — повод его почувствовать. Паблик-арт-программа «ЧÖ» прошла большой путь, есть накопленный за несколько лет опыт и арт-объекты, которые помогают понять, как работает искусство в среде, как оно ее меняет или меняется само, как адаптируется или, наоборот, разрушается. Говоря о грядущем 300-летии, можно сказать, что искусство дает более сильный эффект и большую поддержку городу, чем мемориальные или символическая объекты, характерные для такого рода событий. Я, безусловно, волнуюсь, прежде всего, потому что приходится конкурировать с собственными проектами в Екатеринбурге и Перми, но «ЧÖ» — это возможность приобрести новый опыт, и это очень интересно».

Напомним, нынешним летом Наиля Аллахвердиева курирует ещё и фестиваль «Аланика» в Северной Осетии.

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