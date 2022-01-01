Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» В юбилейный год Пермь и Екатеринбург обменяются выставками Музей PERMM готовит совместный проект с Ельцин-центром Поделиться Твитнуть

Музей PERMM

Сергей Федосеев

В честь своего 300-летия Пермь и Екатеринбург подготовили обменные выставки: Пермская художественная галерея обменяется экспозициями с Екатеринбургским музеем изобразительных искусств, Пермский краеведческий музей — с Музеем истории Екатеринбурга, а Музей современного искусства PERMM — c Ельцин-центром.

В мае в Екатеринбург отправится выставка пермской деревянной скульптуры, а в обмен в сентябре в Пермской галерее откроется экспозиция «Чугунное кружево Урала» (0+), посвящённая каслинскому литью — художественному феномену, неразрывно связанному с горнозаводской историей Урала. Екатеринбургский музей обладает выдающейся коллекцией каслинской скульптуры, включающей «чугунный павильон» — ажурную беседку, полностью выполненную из чугуна.

В апреле в музее PERMM откроется большой межрегиональный проект PERMM и Ельцин-центра «Современное искусство по обе стороны Уральских гор» (12+). Миссия проекта состоит в осмыслении 300-летней истории присутствия российской государственности на Урале посредством художественной интерпретации событий, явлений и образов, формирующих современное представление о регионе. Планируется сделать выставки, наиболее полно представляющие современную художественную сцену Урала. Команда пермского музея собирает экспозицию художников, живущих и работающих к западу от Уральских гор, а команда Арт-галереи Ельцин-центра — уральских художников, живущих и работающих на востоке от Уральских гор. Выставка, собранная в Екатеринбурге, будет показана в Перми, а пермская — в Екатеринбурге.

Пермский краеведческий музей и Музей истории Екатеринбурга собирают выставку, посвящённую истории соседства двух городов (6+). Она будет показана в Перми с мая по август.

Подробный путеводитель по культурным событиям юбилейного года читайте в первом в этом году номере «Нового компаньона» 24 января.

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