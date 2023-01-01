Олег Антонов Пермский Проинвестбанк должен рассчитаться с кредиторами до 15 ноября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) сообщила о продлении по 15 ноября 2023 года срока проведения расчётов с кредиторами третьей очереди, включённых в реестр требований кредиторов пермского АКБ «Проинвестбанк» в составе основного долга, проводимых в период с 31 августа 2022 года с одновременным увеличением процента удовлетворения с 79,47 % до 82,34 % суммы установленных требований. Об этом говорится на сайте АСВ.

Продление срока проводится в соответствии с требованиями Федерального закона № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Информацию о порядке и сроках проведения выплат можно получить по телефону горячей линии Агентства 8-800-200-08-05 (звонок по России бесплатный).

Ранее сообщалось, что пермский Проинвестбанк рассчитался с кредиторами на 67,5%.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского Проинвестбанка лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. Проинвестбанк также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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