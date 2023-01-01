Олег Антонов Пермский Проинвестбанк рассчитался с кредиторами на 67,5% Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Государственная корпорация «Агентство по страхованию вкладов» (АСВ) опубликовала информацию о ходе принудительной ликвидации Пермского АКБ «Проинвестбанк» по состоянию на 1 апреля 2023 года.

В документе говорится, что 11 кредиторам первой очереди было выплачено 7,3 млн руб., в том числе 79 тыс. в марте 2023 года, долг перед ними погашен полностью.

Долг кредиторам третьей очереди (их в реестре 200) составлял 464,5 млн руб., было выплачено 311,4 млн (67%). Итого требования, включенные в реестр требований кредиторов, удовлетворены на 67,55%.

Остаток денежных средств по состоянию на дату введения процедуры ликвидации в банке составлял 181,5 млн руб. К 1 апреля 2023 года поступление в имущественную массу (от погашение задолженности в добровольном и принудительном порядке, реализация имущества с торгов и пр.) достигли 196,8 млн руб. Из общей суммы в 378 млн руб., 310 млн были направлены на проведение расчётов с кредиторами и 25 млн руб. — на мероприятия по ликвидации АКБ.

Балансовая стоимость нереализованного имущества кредитной организации на 1 апреля составляет 508,9 млн руб. Планируемые поступления денежных средств до даты завершения принудительной ликвидации оцениваются в 106,4 млн.

Напомним, в апреле 2021 года Банк России отозвал у пермского «Проинвестбанка» лицензию на осуществление банковской деятельности. Как говорилось в сообщении регулятора, банк «занижал величину необходимых к формированию резервов на возможные потери по ссудной и приравненной к ней задолженности». Он также завышал стоимость имущества, чтобы искусственно улучшить финансовые показатели и скрыть реальное финансовое положение. «Проинвестбанк» также нарушал федеральные законы и нормативные акты Банка России, в связи с чем к нему регулятор в течение последнего года был вынужден применять меры, например, вводил ограничения на привлечение денег вкладчиков.

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