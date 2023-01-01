Открытие «Студенческой весны» в Перми посмотрели два миллиона человек Поделиться Твитнуть

Иван Петров

За два вечера, 25 и 26 мая, церемонию открытия финала XXXI фестиваля «Российская студенческая весна» увидели более 8 тыс. человек: 25 мая прошёл предпоказ церемонии для жителей Перми, а 26-го зрителями стали 3,5 тыс. студентов-участников фестиваля из более 80 регионов страны.. Кроме того, открытие «Студвесны» транслировалось в соцсети, где за первые сутки её посмотрели почти 2 млн раз. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

На открытии побывала обозреватель «Нового компаньона» Юлия Баталина, и вот её впечатления: «Церемония была по-настоящему грандиозной. Масштабность зрелища, количество людей — и на сцене, и на трибунах, — объём световых инсталляций составили бы конкуренцию открытию какого-нибудь мирового спортивного события, чуть ли не Олимпийских игр; трудно поверить, что абсолютно всё было сделано небольшой пермской командой: музыкальный руководитель — Пётр Юрков, художник Анастасия Липатова, видео — Мария Клинчина, маппинг — Даниил Чирков».

Подробнее об открытии финала XXXI фестиваля «Российская студенческая весна» читайте здесь.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.