Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» На площади перед Театром-Театром открылась XXXI Российская студенческая весна В фестивале принимают участие более 3,5 тысяч человек Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Стайки молодёжи в ярких футболках, вышагивающие под бодрые речёвки по ул. Ленина, можно было видеть возле Театра-Театра, где расположился штаб Студвесны, уже на протяжении нескольких дней, по мере того, как перед театром строился фестивальный городок. Национальный финал фестиваля студенческой самодеятельности привёл в Пермь более 3,5 тыс. участников из более чем 80 регионов стран. Пермский край представляет самая большая делегация – 118 человек.

Пермь в третий раз принимает Всероссийскую Студвесну, и в этом году — не случайно: нынешний год юбилейный не только для Перми, но и для Студвесны. 65 лет назад впервые в России, СССР и мире в Пермском государственном университете состоялся конкурс студенческой самодеятельности под названием «Студенческая весна». Именно он дал название нынешнему всероссийскому творческому движению и одноимённому конкурсу.

В новом, современном формате «Российская студенческая весна» реализуется Российским союзом молодёжи при поддержке президентской платформы «Россия – страна возможностей» уже три десятка лет.

Старт главного молодёжного события года, которое стало одним из флагманских проектов 300-летия Перми, произошёл 26 мая поздним вечером: по замыслу режиссёра церемонии открытия Александра Шумилина, в темноте площадь перед Театром-Театром превратилась в сияющее, тёплое пермское море.

Церемония была по-настоящему грандиозной. Масштабность зрелища, количество людей – и на сцене, и на трибунах, – объём световых инсталляций составили бы конкуренцию открытию какого-нибудь мирового спортивного события, чуть ли не Олимпийских игр; трудно поверить, что абсолютно всё было сделано небольшой пермской командой: музыкальный руководитель – Пётр Юрков, художник Анастасия Липатова, видео – Мария Клинчина, маппинг – Даниил Чирков.

Иван Петров

Постановщики не стали строить традиционную мобильную сцену: вся площадь перед театром превратилась в место действия, трибуны для 5000 зрителей были удобно установлены по её периметру. Никакая сцена не вместила бы все действующие лица –танцевальные ансамбли, хоры, оркестр… Оказалось, что фасад Театра-Театра, сама его конструкция – замечательное приспособление для постановки масштабных спектаклей: внизу на крыльце расположился оркестр, на балконе – хор, в проёмах между колоннами – видеоэкраны. Из входа в театр «вытекала» река – необычный подиум, блестящий, как вода, и извилистый, который «впадал» в «Пермское море» – собственно, в площадь.

У Александра Шумилина и его компании «немхат» есть спектакль «Пермское море», который в прошлом году номинировался на «Золотую маску». По мысли автора, нынешнее тёплое Пермское море – это сообщество живущих в Пермском крае людей, их желаний, мыслей, любви, мечтаний. Эта идея прошла через всю церемонию: на протяжении двух часов перед зрителями были красивые пермские люди, которые рассказывали свои истории – в песнях, в танце, в монологах о самых любимых – родителях, детях, учителях.

«В открытии мы говорим про людей, которые создают Студвесну сегодня, которые живут Пермью. Это и дети, и подростки, и мамы, и преподаватели. Раньше на нашей земле было водное пространство, которое оставило после себя ресурсы, и точно так же оставило после себя людей, которые талантливы, креативны, жизнерадостны, которые любят нашу страну, свой город. Это шоу – про одно большое море, море амбиций, любви, достижений, силы. Мы не просто так сделали реку перед театром, здесь под землей течет река Пермянка», – рассказал режиссер фестиваля Александр Шумилин.

Здесь вообще всё «не просто так»: как артисты выходили из дверей Театра-Театра, так и все пермские драматические театры вышли когда-то из Театра рабочей молодёжи. Молодёжная самодеятельность очень многое дала пермской культуре, и церемония открытия, которую можно долго и подробно разбирать, как настоящий спектакль с множеством смыслов, приветствует творческую молодёжь и воздаёт ей заслуженные почести.

Иван Петров

Артисты отработали абсолютно профессионально: чётко, артистично, музыкально, а ведь ни одного профессионала, кроме музыкантов оркестра, на «сцене» не было! Самодеятельные коллективы «немхат», детский музыкальный театр «Орфей», народный хор Дома учителя, сборный студенческий хор пермских вузов выступали с естественностью и вдохновением, которым позавидовали бы маститые концертные коллективы. Особенно радовали прелестные дети из «Орфея» – это была настоящая изюминку шоу. Впрочем, «изюма» Александр Шумилин заготовил немало – творческая неформальная Пермь показала себя во всём многообразии. Взять хотя бы экстремалов под предводительством Дмитрия Пьянкова – бээмиксеров, скейтеров, фиксеров, которые впервые выступали на своём излюбленном месте перед Театром-Театром на публику.

Даже ведущая шоу, составившая достойную пару именитому Дмитрию Хрусталёву и ставшая настоящей звездой церемонии, – не профессиональная актриса, а студентка Пермского медицинского университета Евгения Елисеева.

Действие церемонии открытия было единым и неформальным, и в эту стихию отлично вписались официальные лица: губернатор Прикамья Дмитрий Махонин, заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова и председатель Российского союза молодёжи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий, который зачитал обращение президента Российской Федерации Владимира Путина:

«Отрадно, что нынешний фестиваль принимает Пермь, отмечающая в этом году 300-летие. Уверен, что каждый найдёт занятие по душе, в богатой конкурсной программе продемонстрирует свои таланты в хореографии и актёрском мастерстве, музыке и журналистике, в других номинациях. Желаю вам ярких, незабываемых впечатлений и весеннего настроения».

«Есть студенты, которые живут от сессии к сессии, а есть те, кто живёт от Студвесны до Студвесны, – сказала Ольга Петрова. – Это очень почётно для всех студентов – стать участником делегации, чтобы представлять регион. Безусловно, это очень красочно, зрелищно. Хочется пожелать всем удачи. Всех нас со Студвесной!»

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поблагодарил Российский союз молодёжи и президентскую платформу «Россия – страна возможностей» за то, что в год 300-летия Перми региону доверили принимать самых талантливых студентов вузов со всей страны: «За 30 лет «Студенческая весна» открыла России большое число талантов. Уверен, что и в эти дни зажгутся новые звёзды. В Перми финалисты сразятся и в традиционных, и в новых конкурсных номинациях. В «Прорыве года» впервые будут названы самые эффективные команды, собравшие медали в не менее чем половине из номинаций, на которые заявились. Желаю всем успешно выступить, найти новых друзей и единомышленников. А ещё – открыть для себя Пермь и Пермский край, наш гостеприимный регион с большими возможностями для молодёжи».

«Студвесна – это всегда ярко, талантливо, красиво, по-молодёжному динамично. Это всегда творчество, дух дружбы и товарищества даже в соревновании. Это всегда признание в любви к нашей стране и нашим традициям. А ещё это всегда что-то новое и старт к будущим достижениям. «Российская студенческая весна» уже стала не только самым масштабным событием в жизни студенческой России, но и настоящим творческим ориентиром для молодёжи. Конкурсные испытания будут длиться четыре дня, а 31 мая завершим всё грандиозным финалом и все вместе отпразднуем День рождения Российского Союза Молодежи!», — сказал председатель Российского союза молодёжи, член Общественной палаты РФ Павел Красноруцкий.

Иван Петров

Ведущие по-своему поблагодарили руководство региона за гостеприимство: Дмитрий Хрусталёв сообщил, что губернатор Дмитрий Махонин обеспечил фестиваль хорошей погодой, а его заместитель Алексей Черников специально ради Студвесны не пошёл в мае в запланированный отпуск.Фестиваль продлится до 1 июня и станет самым крупным творческим молодёжным событием в России. Профессиональному жюри предстоит оценить свыше 1500 конкурсных работ в 10 творческих направлениях и 54 номинациях.

Лучшие участники фестиваля станут артистами III гастрольного тура победителей Российской студенческой весны: 120 призёров проекта проедут по городам, расположенным на Волге, и покажут семь концертов с совершенно новым шоу, которое создадут специально для гастрольного тура в Год педагога и наставника».

Иван Петров

31 мая будут определены победители I, II и III степени во всех номинациях по десяти конкурсным направлениям: «Региональная программа», «Танцевальное», «Вокальное», «Инструментальное», «Театральное», «Оригинальный жанр», «Видео», «Медиа», «Арт», «Мода». В каждом творческом направлении, помимо лауреатов, будут определены обладатели Гран-при.

Главной номинацией считается «Региональная программа» – сборный гала-концерт вузов региона. Пермский конкурсный концерт будет показан 28 июня в 10:00 на сцене ДК им. Солдатова.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.