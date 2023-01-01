Максим Артамонов В Перми из окна третьего этажа выпал маленький рёбенок Он выжил, но его состояние тяжёлое Поделиться Твитнуть

Утром 27 мая в Кировском районе Перми на ул. Капитанская, 20 с третьего этажа выпал двухлетний ребёнок. Об этом сообщил в паблике «Подслушано Пермь» в соцсети «ВКонтакте» очевидец происшествия.

По словам автора поста, ребёнок опёрся москитную сетку. После инцидента пермяки сразу вызвали все службы, через 10 минут приехала полиция, а через 15 — реанимация.

«Мужики очевидцы мгновенно подбежали, помогали грамотными советами «не трогать, не переворачивать! Дышит, ревёт — всё нормально. Сейчас приедут спецы и разберутся». Прикрыли пледом от солнца. Крови конечно потерял много. Отец (абсолютно нормальный молодой лет тридцати, не маргинал) был в состоянии аффекта из-за ситуации, мужики пытались его привести в чувство добрым словом», — сообщила автор поста.

В краевом минздраве подтвердили факт происшествия, пояснив, что ребёнок жив и госпитализирован, но его состояние тяжёлое, уточняет «Аиф-Прикамье».

Проблема выпадения детей из окон в Пермском крае и по всей России стоит очень остро. Главная причина — безответственность родителей. В полиции напоминают, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призывают взрослых принять все меры для недопущения трагедий.

В прошлом году 4 июля в Чернушке из открытого окна пятого этажа одной из квартир дома по ул. Ленина выпала 3-летняя девочка. Это произошло из-за того, что её оставили без присмотра взрослых. Девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна. С различными травмами её отвезли в больницу. В том же месяце аналогичный случай произошёл в Индустриальном районе Перми, когда семилетний мальчик играл со своим братом. В какой-то момент он облокотился на москитную сетку, установленную на открытом окне, и выпал со второго этажа. В результате его госпитализировали.

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