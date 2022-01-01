В Перми из окна выпал 7-летний ребёнок Мальчик госпитализирован Поделиться Твитнуть

В Индустриальном районе Перми 2 июля из окна выпал 7-летний ребёнок. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Мальчик играл со своим братом, облокотился на москитную сетку, установленную на открытом окне, и выпал со второго этажа. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

Падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, отметили в полиции. В целях безопасности взрослым рекомендуют не открывать окна, если дома дети, и устанавливать на окна блокираторы, чтобы ребёнок не мог самостоятельно открыть окно.

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