В Пермском крае из окна пятого этажа выпал 3-летний ребёнок
По факту ЧП полиция проводит проверку
В Чернушке Пермского края днём 4 июля произошёл несчастный случай. Из открытого окна пятого этажа одной из квартир дома по ул. Ленина выпал 3-летний ребёнок. Об происшествии сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Не некоторое время оставленная без присмотра взрослых девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.
Несовершеннолетняя с различными травмами госпитализирована в больницу.
По данному факту сотрудники полиции проводят, устанавливаются все обстоятельства ЧП.
Напомним, похожий случай произошёл 2 июля этого года в Индустриальном районе Перми. Тогда семилетний мальчик играл со своим братом, облокотился на москитную сетку, установленную на открытом окне, и выпал со второго этажа. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.
В полиции напомнили, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призвали взрослых принять все меры для недопущения трагедий.
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