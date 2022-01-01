В Пермском крае из окна пятого этажа выпал 3-летний ребёнок По факту ЧП полиция проводит проверку Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Чернушке Пермского края днём 4 июля произошёл несчастный случай. Из открытого окна пятого этажа одной из квартир дома по ул. Ленина выпал 3-летний ребёнок. Об происшествии сообщили в пресс-службе краевого УМВД.

Не некоторое время оставленная без присмотра взрослых девочка взобралась на подоконник, оперлась на москитную сетку и выпала из окна.

Несовершеннолетняя с различными травмами госпитализирована в больницу.

По данному факту сотрудники полиции проводят, устанавливаются все обстоятельства ЧП.

Напомним, похожий случай произошёл 2 июля этого года в Индустриальном районе Перми. Тогда семилетний мальчик играл со своим братом, облокотился на москитную сетку, установленную на открытом окне, и выпал со второго этажа. В результате пострадавший получил травмы и был госпитализирован.

В полиции напомнили, что падение из окна остаётся одной из основных причин детского травматизма и смертности, особенно в городах, и призвали взрослых принять все меры для недопущения трагедий.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.