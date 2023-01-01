Максим Артамонов В Перми полиция задержала курьера «телефонных» мошенников Он украл у 92-летней пенсионерки 280 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Свердловском районе Перми полиция возбудила уголовное дело в отношении пермяка 1977 года рождения, которого подозревают в мошенничестве, совершённом в крупном размере. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.



По данным полиции, в апреле этого года в дежурную часть территориального ОВД обратилась местная жительница. Она сообщила, что её 92-летней родственнице на стационарный телефон позвонила неизвестная и представилась внучкой. Она сказала, что стала виновницей ДТП, и для того, чтобы её не привлекли к уголовной ответственности, нужно заплатить крупную сумму денег. Через некоторое время домой к пенсионерке приехал молодой человек, которому она отдала 280 тыс. руб. Впоследствии пенсионерка позвонила своей родственницей, но та сказала, что с ней всё в порядке.



В результате сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого. Ранее неоднократно судимого мужчину задержали и доставили в отдел полиции. Задержанный пояснил, что нашел в популярном мессенджере предложение о подработке. Фигуранту необходимо было забрать по указанному адресу денежные средства и перечислил на счета мошенников, оставив себе 5 % от суммы в качестве вознаграждения.



Сейчас полиция устанавливает причастность подозреваемого к совершению аналогичных преступлений на территории Перми. Также они продолжают искать его соучастников. Самого подозреваемого заключили под стражу.

Напомним, в Пермском крае последнее время участились случаи «телефонного мошенничества». Так, в Кунгуре за покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере осудили студента, который работал «курьером» и помогал телефонным мошенникам обманывать пенсионеров. Также в начале мая стало известно, что телефонные мошенники заставили пермячку взять кредит на 800 тысяч рублей и уехать из города. Было возбуждено уголовное дело.





Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.