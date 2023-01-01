Максим Артамонов В Кунгуре за покушение на посредничество во взяточничестве в крупном размере осудили студента Он помогал телефонным мошенникам обманывать пенсионеров Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Кунгуре вынесен приговор в отношении 19-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на посредничество во взяточничестве в крупном размере. Молодого человека обязали выплатить крупный штраф. Об этом сообщили в пресс-службе следкома по региону.

Как установил суд, молодой человек, являясь студентом, решил найти работу через интернет. «Работодатель» предложил ему оказывать посреднические услуги при передаче взяток должностным лицам правоохранительных органов. Студенту было поручено забирать деньги от граждан и переводить на указанные счета, получая за это процент. При этом фактически «работодатель» занимался мошеннической деятельностью, подыскивая через телефонные обзвоны доверчивых граждан. Людям сообщали, что их близкие стали виновником преступления и необходимо передать деньги для «решения» вопроса без возбуждения уголовного дела.

В октябре прошлого года мошенники позвонили пенсионерке одного из населённых пунктов Кунгурского муниципального округа. Ей сообщили, что её дочь попала в ДТП и нужно заплатить 700 тыс. руб. В тот же день студент приехал к женщине, чтобы забрать деньги, но его задержали прибывшие на место дочь женщины и её муж. Они сразу сообщили в следственные органы.

В итоге суд приговорил молодого человека к штрафу 90 тыс. руб. в доход государства, пояснили в следкоме по региону.

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