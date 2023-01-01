Алёна Бронникова Телефонные мошенники заставили пермячку взять кредит на 800 тысяч рублей и уехать из города Возбуждено уголовное дело Поделиться Твитнуть

Пенсионерка из Перми, следуя телефонным инструкциям мошенников, оформила кредит под залог недвижимости на 800 тыс. руб. и уехала в Екатеринбург на съёмную квартиру. О её пропаже в полицию заявил родственник женщины.

Как установило следствие, пермячка 1958 г.р. стала жертвой дистанционных мошенников, представившихся сотрудниками Центробанка. Они позвонили ей и убедили, что некие злоумышленники пытаются оформить кредит на её имя, поэтому ей необходимо взять средства на эту сумму и перевести их на «безопасный счёт».

Женщина выполнила их наставления. После этого мошенники сообщили о том, что она может помочь в поимке преступников. Попросили её уехать на время в Екатеринбург, не сообщив никому об этом, сменить номер телефона и оставить в квартире записку с единственным словом «киднеппинг». После того как она выполнила их инструкции, на телефоны её родственника стали приходить сообщения с угрозами и требованием выкупа за якобы похищенную женщину.

Спустя три дня после переезда пенсионерки в Екатеринбург мошенники перестали выходить на связь. Она поняла, что её обманули, и вернулась в Пермь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, ведутся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.





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