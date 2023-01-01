Андрей Стрельцов Атлеты из Прикамья завоевали три награды на командном чемпионате России по легкой атлетике В их активе золотая, серебряная и бронзовая медали Поделиться Твитнуть

В Сочи накануне завершился командный чемпионат России среди атлетов. Он проходил два дня. Медали были разыграны в беговых и прыжковых дисциплинах, а также в метании копья, диска, молота и толкании ядра.

В беге на 1500 метров Екатерина Ивонина пришла к финишу третьей. В толкании ядра Александр Лесной показал второй результат. Он метнул снаряд на 19 метров 86 см.

Напомним, днём ранее Владимир Никитин был первым в беге на 5000 метров. Его результат 13:03.74.

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