Андрей Стрельцов
Пермский легкоатлет победил на командном чемпионате страны
Владимир Никитин первенствовал на дистанции 5 тысяч метров
В Сочи проходит командный Чемпионат России по лёгкой атлетике. Обычно с этих стартов лучшие спортсмены страны начинают летний соревновательный сезон. Владимир Никитин первым из пермских атлетов поборолся за медали и выиграл «золото», сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.
На классической дистанции 5 тыс. м Никитину не было равных. Его результат 13:03.74.
Также от Прикамья в чемпионате принимают участие МСМК Екатерина Ивонина, МСМК Константин Холмогоров и Станислав Угрин.
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