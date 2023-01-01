Андрей Стрельцов Пермский легкоатлет победил на командном чемпионате страны Владимир Никитин первенствовал на дистанции 5 тысяч метров Поделиться Твитнуть

Фото ТАСС

В Сочи проходит командный Чемпионат России по лёгкой атлетике. ​ Обычно с этих стартов лучшие спортсмены страны начинают летний соревновательный сезон. Владимир Никитин первым из пермских атлетов поборолся за медали и выиграл «золото», сообщает пресс-служба министерства спорта Пермского края.

​На классической дистанции 5 тыс. м Никитину не было равных.​ Его результат 13:03.74.

Также от Прикамья в чемпионате принимают участие МСМК Екатерина Ивонина, МСМК Константин Холмогоров и Станислав Угрин. ​

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