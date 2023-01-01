Алёна Бронникова Жителю Пермского края вынесли приговор за угон автомобиля чемпиона России Мужчине назначили два года лишения свободы Поделиться Твитнуть

ГУ МВД России по Пермскому краю

В Чусовом суд признал виновным местного жителя в угоне автомобиля ВАЗ-2107, принадлежавший чемпиону России по фристайлу. Об этом сообщает сайт краевого ГУ МВД.

В начале января 2023 года ранее судимый 23-летний мужчина после распития спиртных напитков отправился на прогулку в ночное время. Увидев на ул. Высотной припаркованный автомобиль, он проник в салон, выдернул провода системы зажигания, соединил их и выехал с парковки. Уже через квартал водитель не справился с управлением и выехал в сугроб. Выбраться оттуда не получилось, поэтому он вышел из машины и скрылся с места преступления. Всё это время автомобиль был заведён, вскоре он задымился и сгорел.

Информация об украденном автомобиле, который нашли сгоревшим недалеко от места парковки, разошлась по соцсетям. Злоумышленнику стало стыдно, и он явился в отдел полиции с повинной.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по ч. 1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения» и назначили ему наказание в виде лишения свободы на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Потерпевшему осуждённый должен возместить материальный ущерб в сумме 100 тыс. руб.

В марте ранее судимый 19-летний молодой человек угнал в Свердловском районе Перми автомобиль ГАЗ-3110. Скрываясь от полиции, он врезался в крыльцо пермской художественной галереи. Сотрудники ведомства задержали злоумышленника и составили административные протоколы.





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