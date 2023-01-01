МЧС предупредило жителей Пермского края о сильном дожде с ветром и градом 27 мая Поделиться Твитнуть

Как сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю, 27 мая на территории региона ожидаются неблагоприятные метеорологические явления: днём в отдельных районах пройдёт сильный дождь, прогремят грозы, выпадет град, порывы ветра при этом будут достигать 15-20 м/с.

О каких районах края идёт речь, в ведомстве не уточнили. Ранее синоптики рассказали, что осадки в субботу наиболее вероятны на западе, севере и северо-западе региона.

В связи с прогнозируемыми порывами ветра жителям рекомендовано не находиться вблизи деревьев, линий электропередачи, слабо укреплённых конструкций и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

Телефон вызова служб экстренного реагирования: «01» - со стационарного телефона, «101», «112» - с мобильного телефона, вызов бесплатный.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.