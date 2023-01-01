В Прикамье в выходные, 27 и 28 мая, ожидается жаркая погода до +32 градусов При этом возрастёт вероятность дождей и гроз Поделиться Твитнуть

В выходные дни, 27 и 28 мая, в Пермском крае синоптики прогнозируют жаркую погоду. Из-за притока раскалённого воздуха дневная температура повысится ещё на 1-2 градуса и достигнет +32°С. Об этом сообщает «Рифей» со ссылкой на специалистов научного проекта «Метеоролог и я».

При этом возрастёт вероятность дождей и гроз, особенно по северу и западу Прикамья (на юго-востоке может обойтись без осадков и продолжится засуха). При грозе вероятны порывы ветра до 17 м/с.

В субботу в Пермском крае ожидается малооблачная погода, в воскресенье — переменная облачность. Температура воздуха днём составит +27...+32°. В Перми выходные пройдут без осадков, воздух прогреется до +29...+31°.

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