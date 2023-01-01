В Пермском крае поднимут «потолок» размера площади под личное подсобное хозяйство Законопроект в краевом парламенте принят в первом чтении Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

На заседании Законодательного собрания Пермского края в первом чтении поддержана инициатива прокурора Прикамья об увеличении лимита площади участков, которые могут быть предоставлены гражданам для личного подсобного хозяйства.

Действующий норматив в 0,5 га предлагается увеличить до 2,5 га.

«Принятие закона позволит приобретать гражданам большие по площади земельные участки, будет содействовать более эффективному развитию личных подсобных хозяйств, вовлечению в гражданский оборот дополнительного количества земель», — прокомментировали документ в пресс-службе надзорного органа.

Законопроект был внесён в марте.

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