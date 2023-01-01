В Пермском крае установят «потолок» размера площади под личное подсобное хозяйство Законопроект в краевой парламент внёс прокурор Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Прокурор Прикамья предложил установить в Пермском крае «потолок» размера площади под личное подсобное хозяйство. Как сообщает пресс-служба ЗС, соответствующий законопроект внесён в краевой парламент.

Согласно инициативе прокурора, предлагается установить максимальный размер общей площади земельных участков, которые могут находиться одновременно на праве собственности и ином праве у граждан, ведущих личное подсобное хозяйство.

В пояснительной записке сказано, что федеральным законодательством установлен максимальный размер площади для ведения личного подсобного хозяйства в размере 0,5 га, но он может быть увеличен законом субъекта в пять раз. Авторы краевого законопроекта предлагают установить на территории Прикамья максимальный размер общей площади в размере 2,5 га.

Проект закона планируется рассмотреть на заседании краевого парламента в мае.

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