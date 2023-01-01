Алёна Бронникова В Перми на шоссе Космонавтов строители начинают укладывать пролётные балки нового путепровода Он будет достроен в 2024 году Поделиться Твитнуть

Министерство транспорта Пермского края

В Перми строители приступили к основным работам на новом путепроводе по ш. Космонавтов в рамках реновации ул. Крисанова. Об этом в соцсетях сообщает краевое министерство транспорта.

Как рассказали в ведомстве, на объекте завершены работы по укрупнительной сборке балок будущих пролётов, и рабочие готовы начать их монтировать. Кроме этого, ведётся переустройство инженерных, коммунальных и трамвайной сетей.

Министерство транспорта Пермского края

Одновременно идут работы со стороны ул. Столбовой, где устраивается насыпь под путями и проезжей частью. Также готовятся площадки под свайные основания для пятой и шестой опор моста над Данилихой, устройство основания на третьей опоре (для первой и четвёртой основания готовы).

Строительство нового участка по ул. Крисанова планируется завершить в два этапа — работы в рамках первого должны закончиться в 2024 году, а ввод объекта целиком анонсирован на 2025 год. Новая четырёхполосная автодорога соединит ул. Пушкина и ш. Космонавтов, через Данилиху проложат пятипролётный мост. Работы ведёт компания из Санкт-Петербурга АО «АБЗ-ДОРСТРОЙ».

Министерство транспорта Пермского края

На участке от ул. Стахановской до Центрального рынка с 1 мая по 30 июня прекращено движение трамваев. Для пассажиров, которые ранее пользовались этим видом транспорта, работает компенсационный автобусный маршрут № 3К.





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