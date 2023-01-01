Временно меняется схема движения транспорта на пересечении шоссе Космонавтов и улицы Мильчакова Поделиться Твитнуть

В минтрансе предупредили об изменении схемы движения транспорта на пересечении шоссе Космонавтов и ул.Мильчакова в Перми. Они начнут действовать уже с сегодняшнего дня.

Так, с 22:00 28 апреля до 6:00 2 мая и с 22:00 5 мая до 6:00 10 мая будет прекращено движение всех видов транспорта по шоссе Космонавтов от ост. «Улица Мильчакова» (автобусная полоса) до съезда на ул.Мильчакова.

Для движения транспорта будут доступны две левые полосы в направлении Центрального рынка. Поворот на ул.Мильчакова будет доступен с одной из открытых полос по шоссе Космонавтов.

Также в ведомстве напомнили, что с 1 мая по 30 июня на участке от ул. Стахановской до Центрального рынка прекращается движение трамваев. Для пассажиров, которые ранее пользовались этим видом транспорта, будет работать компенсационный автобусный маршрут №3К. Ограничения связаны с выполнением работ по строительству дороги по ул. Крисанова от шоссе Космонавтов до ул.Пушкина.

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