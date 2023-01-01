В МЧС предупредили о грозе и сильном ветре в Пермском крае 26 мая Поделиться Твитнуть

В пятницу, 26 мая, на территории Пермского края днём ожидаются неблагоприятные метеорологические явления. В частности, местами возможна гроза с порывами ветра до 15-20 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с сильным ветром, жителям советуют не находиться вблизи слабо укреплённых конструкций, деревьев, линий электропередачи и избегать парковки личного автотранспорта рядом с ними.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию, избегать резких манёвров и торможений.

«О прогнозируемых погодных явлениях сообщите родным и знакомым», — порекомендовали в ведомстве.

Ранее в минприроды Прикамья сообщили, что грозы, в особенности «сухие», в 20-30% случаев становятся причиной возникновения лесных пожаров.

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