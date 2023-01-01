Максим Артамонов В мэрии Перми объяснили, почему два года не могут расселить аварийный дом по улице Куйбышева, 68 Ранее следком по региону возбудил уголовное дело о халатности должностных лиц мэрии Поделиться Твитнуть

Фото: 2gis

В управлении жилищных отношений администрации Перми рассказали, почему не расселён многоквартирный дом по ул. Куйбышева, 68, который был признан аварийным и подлежащим сносу. Мэрия займётся его расселением только после 2024 года. Об этом «Новому компаньону» сообщили в городской администрации..

В пресс-службе администрации пояснили, что собственники обжаловали решение о расселении в суде. В декабре 2021 года Свердловский райсуд Перми признал распоряжение мэрии незаконным. Затем администрация обжаловала решение суда, и в прошлом году, 25 апреля, судебная коллегия по административным делам Пермского краевого суда отменила решение суда нижестоящей инстанции. В тот же день апелляционное определение вступило в силу, признав законным распоряжение администрации Перми о признании многоквартирного дома аварийным.

«На тот момент заявочная кампания в рамках Порядка предоставления субсидий из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований на софинансирование мероприятий по расселению аварийного жилищного фонда уже была приостановлена. Из-за судебных споров дом не удалось включить в программу расселения на 2019-2024 годы. В связи с этим, вопрос о расселении будет рассматриваться уже после 2024 года», — рассказали в мэрии.

Сейчас содержанием общедомового имущества дома занимается управляющая компания. Она поддерживает его «надлежащее техническое и санитарное состояния», отметили в администрации, пояснив, что жильцы могут подать жалобу в Инспекцию государственного жилищного надзора Пермского края.

Также на период до расселения жителям могут предоставить жилое помещение маневренного жилищного фонда. Приём ведётся по адресу: ул. Горького, 18, каб. 223, нужна предварительная запись по тел. 210-18-06.

Напомним, на этой неделе стало известно, что следователи завели уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления. В следкоме по региону считают, что чиновники администрации Перми не предпринимают мер по расселению жильцов дома по ул. Куйбышева, 68.

В ведомстве сообщали: несмотря на то, что в марте 2021 года дом был признан аварийным и подлежащим расселению, не было предпринято мер, направленных на обеспечение жильцов новыми помещениями. До сих пор граждане продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях. Жильцы обратились в следственные органы через социальные сети. Следователи провели проверку и завели уголовное дело.

На данный момент назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, опрашиваются потерпевшие.

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