Елена Синица В Перми возбудили уголовное дело из-за халатности при расселении жильцов аварийного дома Речь идёт о здании по улице Куйбышева, 68 Поделиться Твитнуть

Следственное управление Следственного комитета РФ по Пермскому краю

В Перми заведено уголовное дело по факту халатности должностных лиц органов исполнительной власти и местного самоуправления, не предпринимающих мер по расселению жильцов многоквартирного дома. Об этом сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Поясняется, что речь идёт о доме по ул. Куйбышева, 68. В марте 2021 года его признали аварийным и подлежащим расселению. При этом не было предпринято мер, направленных на обеспечение жильцов этого дома новыми помещениями.

До сих пор граждане не расселены и продолжают проживать в небезопасных для их здоровья и жизни условиях. Жильцы обратились в следственные органы через социальные сети. Следователи провели проверку и завели уголовное дело.

Теперь назначена судебная строительно-техническая экспертиза, изучается изъятая следствием документация, допрашиваются потерпевшие. Устанавливаются все обстоятельства, причины и условия, приведшие к нарушению прав граждан.

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