В пермском ТРЦ «Планета» открылось кафе паназиатской кухни TUK TUK streetfood Заведение расположено на втором этаже Поделиться Твитнуть

фото: ТРК "Планета"

В торгово-развлекательном центре «Планета» 25 мая открылось кафе сети паназиатской кухни TUK TUK streetfood. Оно расположено на 2 этаже, в зоне фуд-корта. Площадь составляет 78 кв. м.

В основном меню заведения представлены традиционные Фо Бо и Том ям, а также Бань Да До (суп из томатно-ананасового бульона с рисовой лапшой, мясом, тофу, зеленью), креветки Лук-лак (тигровые креветки в тайском кисло-сладком соусе с рисом и салатом), Падтай (лапша, обжаренная в тайском соусе) и др.

Десертное меню: тайский клейкий рис с кокосовым молоком и сочным манго, жареные бананы, из напитков – манго-шейк, лимонад из маракуйи.

В кафе ежедневно будет действовать обеденное предложение: бизнес-комбо из супа, горячего блюда, салата и напитка.

Ранее сообщалось, что в Пермь заходит сеть итальянских семейных ресторанов «Перчини». Первое заведение откроется на ул. Ленина в июле.

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