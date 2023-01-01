В Пермь заходит сеть итальянских семейных ресторанов «Перчини» Первое заведение откроется на улице Ленина в июле Поделиться Твитнуть

В Перми летом заработает первый ресторан итальянской кухни сети «Перчини» из Новосибирска. Он будет развиваться по франшизе. Кто стал франчайзи в Перми, пока не разглашается.

По данным издания «Текст», заведение откроется во второй половине июля на ул. Ленина. В нём будет 51 столик, а в меню — пицца, паста и блюда на гриле.

Сеть «Перчини» была основана в 2007 году. Сегодня в ней рестораны в 18 городах: в Сочи, Москве, Уфе, Астане, Тюмени и др.

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