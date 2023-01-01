Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
Персефону в пермской постановке сыграет артистка балета
Стали известны имена исполнителей ролей в главном событии Дягилевского фестиваля-2023
Заглавную партию в опере Стравинского «Персефона» (18+) в постановке Дягилевского фестиваля будет исполнять Айсылу Мирхафизхан – артистка труппы MusicAeterna Dance.
Анна Гусева, режиссёр
спектакля:
– Это потрясающая
актриса, которой доступен максимально широкий спектр выразительных
возможностей. Она очень пластична, отлично владеет экстремальным вокалом,
различными перформативными техниками, очень точно работает с эмоциями. Всё это
позволяет создать некий архетипический образ первозданной женской
энергии, воплощением которой является Персефона.
Партию Эвмолпа исполнит Егор Семенков, тенор, солист хора MusicAeterna.
«Персефона» – очень странное в жанровом отношении
произведение: это мелодрама для оратора, солирующих певцов, хора, танцоров и
оркестра. В концертной версии MusicAeterna заглавную партию исполняла актриса Ксения
Раппопорт, однако в оригинале роль предназначалась актрисе балета – легендарной
Иде Рубинштейн, которая и стала её первой исполнительницей в 1934 году.
На Дягилевском
фестивале опера Стравинского в постановке Анны Гусевой и под музыкальным
руководством Теодора Курентзиса будет показана 1 и 2 июля в «Доме музыки» на
территории «Завода Шпагина».
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