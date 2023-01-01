Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» Персефону в пермской постановке сыграет артистка балета Стали известны имена исполнителей ролей в главном событии Дягилевского фестиваля-2023 Поделиться Твитнуть

Айсылу Мирхафизхан / фото: Людмила Бурченкова

Заглавную партию в опере Стравинского «Персефона» (18+) в постановке Дягилевского фестиваля будет исполнять Айсылу Мирхафизхан – артистка труппы MusicAeterna Dance.

Анна Гусева, режиссёр спектакля:

– Это потрясающая актриса, которой доступен максимально широкий спектр выразительных возможностей. Она очень пластична, отлично владеет экстремальным вокалом, различными перформативными техниками, очень точно работает с эмоциями. Всё это позволяет создать некий архетипический образ первозданной женской энергии, воплощением которой является Персефона.

Партию Эвмолпа исполнит Егор Семенков, тенор, солист хора MusicAeterna.

«Персефона» – очень странное в жанровом отношении произведение: это мелодрама для оратора, солирующих певцов, хора, танцоров и оркестра. В концертной версии MusicAeterna заглавную партию исполняла актриса Ксения Раппопорт, однако в оригинале роль предназначалась актрисе балета – легендарной Иде Рубинштейн, которая и стала её первой исполнительницей в 1934 году.

На Дягилевском фестивале опера Стравинского в постановке Анны Гусевой и под музыкальным руководством Теодора Курентзиса будет показана 1 и 2 июля в «Доме музыки» на территории «Завода Шпагина».

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